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    17 августа 2020, 11:33

    Юный «русский Месси» Сергей Пиняев стал рекордсменом ФНЛ

    Полина Петрова

    Футболист клуба «Чертаново» Сергей Пиняев, которого успели прозвать «русским Месси» стал рекордсменом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
    Юный «русский Месси» Сергей Пиняев стал рекордсменом ФНЛ

    Благодаря отличной технике и ловкости молодого спортсмена заметил «Манчестер Юнайтед». Клуб забронировал Пиняева на четыре года вперед. Уточняется, что по закону ФИФА нельзя продавать футболиста до 18 лет в иностранный клуб. В настоящий момент он ездит на стажировки, информирует Life.

    Клуб «Чертаново» внес футболиста в заявку на сезон в ФНЛ. 15-летний форвард играет наравне со взрослыми. За три матча он сделал две передачи, а также забил гол в ворота «Иртыша». Вместе с тем во всех трех матчах он выходил только на замену. В игре со «Спартаком-2» он был на поле всего 28 минут, с «Томью» — 33, а с «Иртышом» он отыграл полностью второй тайм.

    Гол Пиняева «Иртышу» стал самым «молодым» за всю историю ФНЛ. Он забил его в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней. Ранее рекорд принадлежал игроку «Зенита-2» Даниилу Шамкину. Весной прошлого года он проявил себя в возрасте 16 лет 11 месяцев и 3 дней.

    Новости SMI.FM