Юный «русский Месси» Сергей Пиняев стал рекордсменом ФНЛ

Футболист клуба «Чертаново» Сергей Пиняев, которого успели прозвать «русским Месси» стал рекордсменом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Благодаря отличной технике и ловкости молодого спортсмена заметил «Манчестер Юнайтед». Клуб забронировал Пиняева на четыре года вперед. Уточняется, что по закону ФИФА нельзя продавать футболиста до 18 лет в иностранный клуб. В настоящий момент он ездит на стажировки, информирует Life.

Клуб «Чертаново» внес футболиста в заявку на сезон в ФНЛ. 15-летний форвард играет наравне со взрослыми. За три матча он сделал две передачи, а также забил гол в ворота «Иртыша». Вместе с тем во всех трех матчах он выходил только на замену. В игре со «Спартаком-2» он был на поле всего 28 минут, с «Томью» — 33, а с «Иртышом» он отыграл полностью второй тайм.

Гол Пиняева «Иртышу» стал самым «молодым» за всю историю ФНЛ. Он забил его в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней. Ранее рекорд принадлежал игроку «Зенита-2» Даниилу Шамкину. Весной прошлого года он проявил себя в возрасте 16 лет 11 месяцев и 3 дней.