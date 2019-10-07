Юный кикбоксер из Истры выиграл первенство Подмосковья. Теперь ему пророчат мировую славу

12-летний кикбоксер из Истры стал победителем первенства Московской области. На счету спортсмена уже более 50 боев. Сейчас он готовится к отборочному турниру, после которого сможет получить возможность представлять муниципалитет на всероссийских соревнованиях.

55 боев — 52 победы. Михаилу Харюку 12 лет, и он хочет быть лучшим. Недавно стал победителем первенства Московской области — выиграл два боя. Практически все свободное время Миша тренируется.

«Первый бой, соперник был выше, больше, чуть посильнее бил. А первый соперник был моего роста и не так дрался», — поделился кикбоксер.

Источник фото: телеканал «360»

Интерес будущего чемпиона к спорту родился в пять лет. Тогда он ходил в спортзал вместе со своим дядей, Сергеем Байковым, который потом и стал его тренером. В отличие от своих сверстников, Миша не сидит целыми днями у компьютера, а оттачивает удары в зале. По словам его дяди, каждый бой племянника вызывает чувство гордости.

«В основном как-то с детства хотел заниматься. Как пришел с пяти лет, так только кикбоксингом и занимается. В этом году он выиграл у нас первенство России, в Самару мы с ним ездили. Там он провел шесть боев, у него было 42 человека в весе. И вот он шесть боев провел и все выиграл», — рассказал тренер.

Источник фото: телеканал «360»

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Не скрывает гордости и тренер Кирилл Иванов, который помог открыть зал для юных спортсменов. Знает Мишу с детства и считает, что в будущем он сможет выйти на профессиональный ринг в новом амплуа.

«Я могу сказать, что это определенная заявка в кандидаты на звание чемпиона мира. Потому что я разных видел мальчишек, много сегодня видел. Мы надеемся, что при лучших обстоятельствах и при выполнении всего того, что дает тренер, надеюсь он до этого звания дорастет», — поделился спортсмен.

Впереди у Миши Харюка подготовка к отборочному турниру. После победы он сможет получить путевку на всероссийские соревнования по кикбоксингу.