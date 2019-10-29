Юный хоккеист объяснил отказ выступать за российскую сборную

Суздалев напомнил, что занимался в детстве хоккеем три-четыре года в красноярском «Соколе». Полтора года назад он отыграл несколько матчей за московских армейцев. ЦСКА предлагал остаться, но спортсмен отказался, поскольку, по его мнению, в Швеции лучше тренировки и организация.

«Есть ли ко мне интерес у сборной Швеции? Да, ко мне есть интерес. У нас недавно был первый сбор — играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Я буду играть за шведскую сборную», — поделился Суздалев.

По данным издания, хоккеист переехал в Швецию в 2011 году. Его считают одним из самых талантливых игроков. Летом он получил вызов в российскую сборную и сыграл в ее составе в Сочи, где проходил Кубок Сириуса. Сейчас форвард выступает в системе ХВ-71 из Йенчепинга.