Юный футбольный арбитр умер в Испании перед матчем

В Испании незадолго до матча скончался 19-летний футбольный арбитр Фернандо Алькарас Берналь. Информация об этом появилась на странице в Twitter Федерации футбола региона Мурсия (FFRM).

Смерть наступила на предматчевой разминке. Молодой человек потерял сознание. Сотрудники стадиона пытались с помощью дефибриллятора оказать Берналю первую помощь. После подошла бригада скорой. Но арбитра спасти не удалось.

В FFRM сообщили, что эта новость их шокировала. Организация также выразила близким и родным соболезнования. Что стало причиной смерти рефери, пока неизвестно.

В середине мая в Москве в полуфинальном матче между любительскими командами «Метеор» и «Профит-Баскет-3» умер 26-летний баскетболист Иван Паршаков. Спортсмену стало плохо за 29 секунд до завершения игры. Он потерял сознание во время пробития штрафных бросков командой соперника. Спортсмена экстренно госпитализировали, но это не помогло.