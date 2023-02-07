Спорт 07 февраля 2023, 03:02 Юный футболист купил судье очки за несправедливое судейство на матче в Барановичах Intex-press: 12-летний футболист купил судье очки за судейство на матче в Барановичах freepik

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В Белоруссии на детском турнире по мини-футболу 12-летний игрок не согласился с работой судьи и купил ему очки. Матч проходил между командами Барановичей и Минска, сообщило издание Intex-press.

Подробности происшествия описал журналист Андрей Масловский в социальных сетях. Во время матча за выход из группы вратарь якобы схватил игрока минской команды за ногу, а судья этого «не заметил» и не назначил пенальти.

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«Последние минуты игры с хозяевами. 1:1. Наш парень (игрок минской команды — прим. ред.) выбегает один на один, обводит вратаря, но тот хватает его за ногу руками и валит на паркет. Мяч укатывается за линию. Судья показывает удар от ворот и говорит сакральное для таких случаев: „А я не видел“. Хотя видели все в зале», — написал Масловский.

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О пенальти сказал даже тренер местной команды, но судья не стал ничего менять. Матч закончился ничьей, из группы вышла команда Барановичей. После матча вратарь минской команды купил очки и хотел вручить их арбитру на церемонии награждения. Однако судьи на мероприятии не было.