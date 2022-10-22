Юные хоккеисты из Донецка устроили тренировку с ребятами из Подмосковья | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 09:40 Юные хоккеисты из Донецка устроили тренировку с ребятами из Подмосковья Депутат Госдумы Фетисов: Донецкий «Кристалл» станет регулярным гостем в хоккейной академии РИА "Новости"

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Донецкая юношеская команда по хоккею «Кристалл» потренировалась на льду Хоккейной академии Фетисова. Об этом рассказал сам спортсмен, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «360».

«В последнее время в этих непростых условиях стараемся привести детишек оттуда, чтобы они смогли потренироваться. Потому что тренироваться сегодня там невозможно», — отметил хоккеист.

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По словам Фетисова, ребята из Донецка провели в Москве неделю. Помимо тренировок, для детей организовали экскурсию по Москве и музею хоккея. После этого они отправились в Сочи на турнир Южного федерального округа.

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«Ребята талантливые, но невозможность тренировок, конечно, ощущается. Особенно в первый день», — подчеркнул он.

Фетисов сказал, что считает важным такие контакты как для ребят из Донецка, так и для местных мальчишек.

«Для наших мальчишек важно понимать, что у них есть там друзья, соратники. Мы договорились, что будем при случае во время каникул приглашать их сюда», — сказал он.