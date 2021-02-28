Кубок России выиграла чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева

Победительницей финала Кубка России по фигурному катанию 2020/21 чемпионка мира среди юниоров стала Камила Валиева. По сумме двух выступлений она набрала 238,9 балла. Второе место заняла Майя Хромых (235,96), третье — Дарья Усачева (229,71). Все они ученицы тренера Этери Тутберидзе.

Как сообщил «Спорт-Экспресс», Валиева допустила два падения, но она прекрасно исполнила тройной аксель, два сольных и один в каскаде квада.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла четвертое место (226,01), действующая чемпионка Европы Алена Косторная стала шестой (210,20).

Ранее ее тренер Евгений Плющенко объяснил ее неудачные выступления тем, что Косторная еще не оправилась от перенесенного коронавируса.