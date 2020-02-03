Юнес Беланда предпочел остаться в «Галатасарае»
Хавбек турецкого «Галатасарая» Юнес Беланда отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.
По словам инсайдера, руководство столичного клуба предложило турецкой команде продать полузащитника, но тот отказался играть в России.
По данным издания, «Галатасарай» рассматривал варианты с трансфером 29-летнего марокканца в «Монако» или в клуб из Саудовской Аравии, однако футболист предпочел продолжить карьеру в Турции.
Уточняется, что Беланда усилил состав «Галатасарая» в 2017 году. Киевское «Динамо» получило за его переход около 10 миллионов евро.