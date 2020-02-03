    03 февраля 2020, 16:02

    Юнес Беланда предпочел остаться в «Галатасарае»

    Артур Блянихов

    Хавбек турецкого «Галатасарая» Юнес Беланда отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

    По словам инсайдера, руководство столичного клуба предложило турецкой команде продать полузащитника, но тот отказался играть в России.

    По данным издания, «Галатасарай» рассматривал варианты с трансфером 29-летнего марокканца в «Монако» или в клуб из Саудовской Аравии, однако футболист предпочел продолжить карьеру в Турции.

    Уточняется, что Беланда усилил состав «Галатасарая» в 2017 году. Киевское «Динамо» получило за его переход около 10 миллионов евро.