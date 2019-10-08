Юная петербургская гимнастка выиграла серебро на Всероссийских соревнованиях
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юные гимнастки» завершились в Московской области. Гимнастка из Санкт-Петербурга Мария Борисова выиграла на состязаниях серебряную медаль. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Представители Комитета по физической культуре и спорту Петербурга рассказали, что Санкт-Петербург представляла воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» Мария Борисова. Она показала отличную спортивную подготовку, в результате чего завоевала серебро.
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юные гимнастки» проходили в Люберцах в Московской области.