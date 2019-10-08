  • Юная петербургская гимнастка выиграла серебро на Всероссийских соревнованиях

    08 октября 2019, 13:59

    Анастасия Карпеева

    Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юные гимнастки» завершились в Московской области. Гимнастка из Санкт-Петербурга Мария Борисова выиграла на состязаниях серебряную медаль. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

    Представители Комитета по физической культуре и спорту Петербурга рассказали, что Санкт-Петербург представляла воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» Мария Борисова. Она показала отличную спортивную подготовку, в результате чего завоевала серебро.

    Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юные гимнастки» проходили в Люберцах в Московской области.