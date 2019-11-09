Юная фигуристка Щербакова вышла в финал Гран-при и получила огромного мишку

Мир фигурного катания пополнился новой громкой фамилией. Воспитанница Этери Тутберидзе 15-летняя Аня Щербакова первой вышла в финал Гран-при. Это дебют российской фигуристки — и ее стремительный взлет.

Щербакова считается фаворитом в этом турнире. Еще 20 октября она стала первой на этапе в США. А когда стала лучшей в Китае, первой вышла в финал Гран-при.

Воспитанница Этери Тутберидзе в произвольной программе выполнила оба четверных лутца. до сих пор это не делал никто в истории фигурного катания. Судьи оценили программу россиянки в 152,53 балла. В сумме результат Щербаковой — 226,04 балла.

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На втором месте в Гран-при оказалась японка Сатоко Мияхара — 211,18 балла. Третью ступеньку пьедестала почета заняла еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева — у нее 209,10 баллов.

После того, как Щербакова откатала произвольную, болельщики ей подарили плюшевого медвежонка. Забавная зверушка вдвое больше чемпионки. Как сострили коментаторы, для медведя придется заказывать отдельный самолет.