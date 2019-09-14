Юная фигуристка из России дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Пятнадцатилетняя российская фигуристка Александра Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса. Спортсменка впервые в истории исполнила на официальных соревнованиях среди женщин четверной тулуп и четверной лутц.

Сама Трусова очень рада тому, что попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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«Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, еще больше мотивирует, надо быть достойной этого», цитирует ее «Спорт Экспресс».

Четверной тулуп Александра исполнила во время юниорского чемпионата мира в Болгарии. 10 марта 2018 года. Спустя семь месяцев — 12 октября 2018 года — фигуристка выполнила четверной лутц. Его она продемонстрировала на этапе «Гран-При» в Армении.

Александра Трусова стала второй фигуристкой, которая попала в Книгу рекордов Гинесса за выполнение трудных элементов на льду впервые. Первой оказалась японка Микки Андо, которая продемонстрировала во время своего выступления четверной сальхов. К слову, российская фигуристка тоже исполнила его на одном из соревнований. Кроме нее пока никто из женщин не решился повторить этот элемент.

Издание «Дни.ру» сообщило, что пятнадцатилетняя фигуристка, вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, попали в список 107 человек из конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. За ними будут более пристально наблюдать допинг-службы.