Юлия Ефимова: о переезде в США я ни разу не пожалела

По словам Ефимовой, в момент переезда перед ней стоял выбор: либо какие-то перемены, либо уход из профессионального плавания.

Она добавила, что не могла не уехать, учитывая непростые отношения, которые у нее сложились с наставником Ириной Вятчаниной. Спортсменка подчеркнула, что в Соединенных Штатах она перестала бояться за свой результат.

Накануне Ефимова рассказала, что ей пришлось выехать из арендованного дома.

«Я осталась тут дольше, чем планировала, ведь должна была давно уехать на чемпионат России. Они продержали нас сколько могли, теперь мы нашли другой дом, переезжаем уже в дом с бассейном. Он небольшой, но мне важно чувство воды», — обратила внимание пловчиха.

7 апреля на 33-м году из жизни ушла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина. Она входила в состав отечественной сборной и принимала участие в Олимпийских играх в Афинах и Пекине.