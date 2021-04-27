Юлиан Нагельсманн заключил контракт с «Баварией» на пять лет

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн заключил контракт с мюнхенской «Баварией» на пять лет. Он сменит Ханса Дитера-Флика на посту основного наставника клуба летом, написал официальный сайт ФК.

Нагельсманн возглавит «Баварию» 1 июля нынешнего года, сообщил сайт «Экономика сегодня».

«Новым главным тренером „Баварии“ станет 33-летний Юлиан Нагельсман. Он родился в Баварии и перейдет из „РБ Лейпциг“ в мюнхенский клуб в начале следующего сезона», — уточняется в публикации.

Юлиан возглавляет «РБ Лейпциг» с 2019 года. При нем команда завоевала бронзовые медали чемпионата Германии в сезоне 2019/2020.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге этим летом пройдут три дополнительных матча чемпионата Европы по футболу. По предварительным данным, стадион на Крестовском острове примет игры «Польша» — «Словакия» (14 июня), «Швеция» — «Словакия» (18 июня) и «Швеция» — «Польша» (23 июня).

Причина переноса — заявление Футбольной ассоциации Ирландии о невозможности гарантировать проведение матчей со зрителями.