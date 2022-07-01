Йозеф Циннбауэр занял пост тренера московского «Локомотива»

Новым главным тренером московского «Локомотива» стал Йозеф Циннбауэр. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Информация о том, что 52-летний тренер возглавил клуб, появилась на официальном сайте «Локомотива». Подробностей об условиях контракта не поступало.

Однако в действительности назначение Йозефа Циннбауэра формально. не будет тренировать спортсменов. Вместо него клуб возглавит немец Марвин Комппер, который на данный момент не имеет необходимо лицензии, что мешает ему официально занять пост.