Йохеуг выиграла индивидуальную лыжную гонку на чемпионате мира, Сорина пришла пятой

Российская лыжница Татьяна Сорина оказалась на пятом месте в гонке свободным стилем на 10 километров. Первой пришла норвежка Тереза Йохеуг с результатом 23 минуты 9,8 секунды.

Соревнование проводилось в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. На втором месте оказалась шведка Фрида Карлссон (+54,2 секунды), следом за ней на третьем месте — другая шведка, Эбба Андерссон (+1.06,9). Сорина уступила победительнице 1 минуту 13,8 секунды, сообщило РИА «Новости».

Россиянка Наталья Непряева (+1.53,2) стала 12-й, Мария Истомина (+2.41,7) — 28-й, Юлия Ступак (+2.41,8) пришла к финишу 29-й.

Для олимпийской чемпионки Ванкувера Йохеуг это 12-я золотая медаль чемпионатов мира в карьере. Она обошла по этому показателю россиянку Ларису Лазутину (11) и уступает только норвежке Марит Бьорген (18) и россиянке Елене Вяльбе (14).

Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

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