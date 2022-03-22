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    22 марта 2022, 20:42

    Языджи намерен остаться в ЦСКА — СМИ

    Артур Блянихов

    Хавбек французского «Лилля» Юсуф Языджи, выступающий за московских «армейцев» на правах аренды, планирует остаться в ЦСКА. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, турецкий футболист выказал готовность подписать со столичным клубом долгосрочное соглашение. Он надеется, что руководство ЦСКА достигнет договоренности с «Лиллем» относительно его трансфера.

    «Армейцы» арендовали Языджи в январе этого года. Полузащитник отыграл за ЦСКА пять матчей. Он успел записать в свой актив шесть мячей и две результативные передачи.