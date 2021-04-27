Ярошик допустил свое возвращение в РФ

Бывший наставник словенского «Целе» Иржи Ярошик признался, что был бы рад вернуться в Россию. В начале нулевых он играл за ЦСКА. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Конечно, я был бы рад вернуться в Россию. Я не отказываюсь ни от одного из вариантов», — поделился Ярошик.

Отмечается, что он также играл за самарские «Крылышки», испанский «Алавес», пражскую «Спарту», шотландский «Селтик» и лондонский «Челси». В составе красно-синих Ярошик стал чемпионом РФ в 2003 году.