Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке обсудил со «Спорт-Экспрессом» игру голкипера кубанского клуба Матвея Сафонова.

«Яркая личность, невероятный футболист», — цитирует специалиста РИА ФАН.

Он допустил, что когда-нибудь Сафонов станет вратарем мирового класса. По его мнению, у голкипера «Краснодара» есть все данные для этого. Фарке выразил уверенность, что футболиста ждет блистательная карьера.

«Счастлив, что у „Краснодара“ есть настолько качественный вратарь. <…> Рад, что работаю с ним», — обозначил собеседник издания.