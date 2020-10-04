Японцы признали Загитову самой красивой спортсменкой

В сообщении издания говорится, что кроме потрясающей спортивной формы фигуристки многих привлек ее стильный образ. Многие уже назвали «самой красивой спортсменкой в мире».

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на соревнованиях в южнокорейском Пхенчхане. Через год она победила на чемпионате мира в Японии. В декабре прошлого года фигуристка объявила о том, что не будет участвовать в соревнованиях до конца сезона. Она пропустила чемпионат России и чемпионат Европы.

В 2020 году Загитова не стала заявляться на этапы Кубка России, которые нужны, чтобы отобраться на чемпионат страны. В этом году также стало известно, что она поступила на факультет «Продюсирование и культурная политика» РАНХиГС. Кроме того, она станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период».