Японскую фигуристку Рику Кихиру будет тренировать канадец Брайан Орсер

Фигуристка из Японии Рика Кихира переехала в Канаду, чтобы начать подготовку к Олимпиале-2022. Тренировать спортсменку будет Брайан Орсер, который ранее работал с россиянкой Евгенией Медведевой, написал сайт INC-news со ссылкой на издание Kyodo.

Японка уже прибыла в канадский город Торонто. Она отметила, что очень рада быть воспитанницей такого выдающегося тренера.

«Я очень рада, что буду готовиться к зимним Олимпийским играм в Пекине под руководством тренера Брайана Орсера, который воспитал многих ведущих фигуристов», — сообщила Кихира.