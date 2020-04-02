Японский футболист Хонда поблагодарил врачей за борьбу с COVID-19

Японский футболист признался, что не может представить, как тяжело работали врачи и медсестры в последнее время.

«Мы здоровы и счастливы потому, что вы отлично справляетесь, спасибо», — написал спортсмен.

Он добавил, что его сердце вместе с ними и выразил сожаление, что не может сделать многого для них.

«Я действительно хочу поддержать вас, поэтому давайте преодолеем этот кризис вместе», — заключил хавбек.