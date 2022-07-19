Японский фигурист Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Об этом японский спортсмен сообщил на пресс-конференции, написал ТАСС.

«Больше я не конкурирую с другими фигуристами как участник соревнований», — заявил 27-летний Ханю.

Помимо этого, фигурист заявил о планах по созданию собственного ледового шоу.

Японец дважды побеждал на Олимпийских играх — в 2014 и 2018 годах. Также Ханю завоевал две золотые медали чемпионатов мира в 2014 и 2017 годах. На последних Олимпийских играх — 2022 в Пекине Ханю занял четвертое место. Также фигурист установил наибольшее количество мировых рекордов в мужском катании (19) с момента введения судейской системы Международного союза конькобежцев в 2004 году. На соревновании Autumn Classic International в 2016 году Ханю первым в истории фигурного катания исполнил четверной риттбергер.