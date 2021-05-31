Японских болельщиков допустят на Олимпиаду при отрицательном тесте на коронавирус

Организаторы Олимпийских игр в Токио разрешили болельщикам из Японии посещать соревнования при наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, на состязания также допустят зрителей, вакцинированных от коронавируса. Отмечается, что соблюдение масочного режима обязательно при посещении спортивных объектов Олимпиады. Она пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР из-за санкций WADA.