Японская теннисистка обогнала Серену Уильямс в рейтинге богатейших спортсменок

Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, обогнав американку Серену Уильямс. Впервые за четыре года в рейтинг самых успешных спортсменов от Forbes попали две женщины.

По подсчетам журнала Forbes, 22-летняя теннисистка из Японии Наоми Осака за последние 12 месяцев заработала 37,4 миллиона долларов. В этой сумме учитываются и призовые деньги, и доходы от рекламных контрактов.

37 миллионов долларов позволили Наоми Осаке обогнать в рейтинге знаменитую Серену Уильямс, которая заработала на 1,15 миллиона долларов меньше по сравнению с соперницей.

Осака своими доходами побила результат Марии Шараповой, которая в 2015 году заработала почти 30 миллионов долларов.

В общем списке самых богатых спортсменов Наоми Осака находится на 29-м месте, Серена Уильямс — на 33-м. С 2016 года это первый раз, когда в рейтинге оказались две женщины.

Полный список богатейших спортсменов Forbes опубликует на следующей неделе.