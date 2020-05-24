    24 мая 2020, 09:36

    Японская теннисистка обогнала Серену Уильямс в рейтинге богатейших спортсменок

    Юлия Булыгина

    Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, обогнав американку Серену Уильямс. Впервые за четыре года в рейтинг самых успешных спортсменов от Forbes попали две женщины.

    По подсчетам журнала Forbes, 22-летняя теннисистка из Японии Наоми Осака за последние 12 месяцев заработала 37,4 миллиона долларов. В этой сумме учитываются и призовые деньги, и доходы от рекламных контрактов.

    37 миллионов долларов позволили Наоми Осаке обогнать в рейтинге знаменитую Серену Уильямс, которая заработала на 1,15 миллиона долларов меньше по сравнению с соперницей.

    Осака своими доходами побила результат Марии Шараповой, которая в 2015 году заработала почти 30 миллионов долларов.

    В общем списке самых богатых спортсменов Наоми Осака находится на 29-м месте, Серена Уильямс — на 33-м. С 2016 года это первый раз, когда в рейтинге оказались две женщины.

    Полный список богатейших спортсменов Forbes опубликует на следующей неделе.