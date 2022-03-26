Японка Сакамото стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию

Японская фигуристка Каори Сакамото стала первой на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщил ТАСС. Мировое первенство проходит в эти дни во французском Монпелье.

Новая чемпиионка мира по сумме короткой и прозвольной программ набрала 236,09 балла. Второе место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс с результатом 217,70 балла, третьей стала спортсменка из США Алиса Лю, набравшая 211,19 балла.

Каори Сакамото 21 год. Ее наилучшим достижением ранее была бронза Олимпийских игр в Пекине в индивидуальном первенстве и командном турнире.

Чемпиона мира завершится 27 марта.

Российские и белорусские спортсмены не принимают в нем участия. Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта решил отстранить фигуристов от всех турниров под эгидой организации. Запрет наложен на представителей фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике. В частности, она рассматривает прыжки в высоту, в длину или с шестом.