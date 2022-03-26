Японка Сакамото стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию
Японка Каори Сакамото стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию
Японская фигуристка Каори Сакамото стала первой на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщил ТАСС. Мировое первенство проходит в эти дни во французском Монпелье.
Новая чемпиионка мира по сумме короткой и прозвольной программ набрала 236,09 балла. Второе место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс с результатом 217,70 балла, третьей стала спортсменка из США Алиса Лю, набравшая 211,19 балла.
Каори Сакамото 21 год. Ее наилучшим достижением ранее была бронза Олимпийских игр в Пекине в индивидуальном первенстве и командном турнире.
Чемпиона мира завершится 27 марта.
Российские и белорусские спортсмены не принимают в нем участия. Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта решил отстранить фигуристов от всех турниров под эгидой организации. Запрет наложен на представителей фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.
Ранее фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике. В частности, она рассматривает прыжки в высоту, в длину или с шестом.