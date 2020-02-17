Япония выбрала девиз летней Олимпиады в Токио

Девизом летних Олимпийских игр в Токио стала фраза «Объединенные одним чувством». Под этим же слоганом пройдут и Паралимпийские игры 2020 года.

Организационный комитет Олимпиады опубликовал в своем Twittеr сопроводительный ролик о слогане United by emotion. В нем снялась японская теннисистка Наоми Осака.

«В этом году, когда мы так часто общаемся, даже не встречаясь, мы соберемся в Токио со всего мира. <…> Мы будем смеяться и плакать вместе со спортсменами. <…> Мы объединены одним чувством», — заметили организаторы.

Олимпиада в Токио начнется 24 июля, последним днем соревнований станет 9 августа. С 25 августа по 6 сентября пройдет Паралимпиада.

Россию отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года. Решение, принятое исполкомом WADA, касается в том числе Олимпийских и Паралимпийских игр. Атлетам из РФ можно выступать на Олимпиаде в Токио только в нейтральном статусе. Если российские спортсмены вообще не приедут на соревнования, то интерес к ним попросту упадет.