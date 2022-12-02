Спорт 02 декабря 2022, 07:02 Япония установила антирекорд, но вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре Сборная Японии после победы над Испанией вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре РИА «Новости»

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Команда Японии одержала победу над Испанией и обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, рассказал «Чемпионат».

Матч третьего тура группового этапа завершился с минимальным отрывом — 2:1. Счет открыли на 11-й минуте игры, первый мяч забил игрок сборной Испании Альваро Мората. Во втором тайме отличились Рицу Доан и Ао Танака. Сборная Японии прошла в плей-офф с первого места в группе Е, набрав шесть очков. Испания с четырьмя очками оказалась на второй строчке.

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На этом матче японская команда поставила своеобразный антирекорд — ее игроки владели мячом всего всего 18% времени. Это минимальный срок среди команд, победивших в матче чемпионата мира. Кроме того, она стала третьей по счету сборной из всех, что выиграли два матча на одном чемпионате мира, в которых к перерыву проигрывали.

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