Японец Кенто Хасимото приостановил контракт с «Ростовом»

Японский полузащитник Кенто Хасимото приостановил контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «РБ Спорт».

Ранее «Ростов уже покинули несколько легионеров: шведы Понтус Алмквист и Армин Гигович, анголец Баштуш, норвежец Магнус Кнудсен, боснийский и шведский футболист Деннис Хаджикадунич. В расположении «Ростова» остался только гамбийский нападающий Али Соу. Однако недавно появились слухи о том, что и он может покинуть команду.