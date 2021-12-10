Ян Непомнящий не смог заполучить титул чемпиона мира по шахматам

В Дубае состоялся матч за мировую шахматную корону. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл своему сопернику из Норвегии Магнусу Карлсену в 11-й партии.

Непомнящий потерпел поражение, играя белыми фигурами, сообщил «Чемпионат.com». Оно стало четвертым в титульном матче.

По итогам сыгранных партий счет стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Чемпионский титул он защитил досрочно: даже если россиянин победит в трех оставшихся партиях, счет он не сравняет.

Вничью соперники сыграли первые пять, седьмую и 10-ю партии. Карлсен обошел претендента на звание чемпиона в шестой, восьмой и 11-й.

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий в классические шахматы. При равном счете победителя определяют тай-брейком в быстрых шахматах. Призовой фонд соревнований — два миллиона евро.