Ян Непомнящий не смог заполучить титул чемпиона мира по шахматам
Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам
В Дубае состоялся матч за мировую шахматную корону. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл своему сопернику из Норвегии Магнусу Карлсену в 11-й партии.
Непомнящий потерпел поражение, играя белыми фигурами, сообщил «Чемпионат.com». Оно стало четвертым в титульном матче.
По итогам сыгранных партий счет стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Чемпионский титул он защитил досрочно: даже если россиянин победит в трех оставшихся партиях, счет он не сравняет.
Вничью соперники сыграли первые пять, седьмую и 10-ю партии. Карлсен обошел претендента на звание чемпиона в шестой, восьмой и 11-й.
Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий в классические шахматы. При равном счете победителя определяют тай-брейком в быстрых шахматах. Призовой фонд соревнований — два миллиона евро.