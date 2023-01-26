Спорт 26 января 2023, 20:41 Ямальского геолога включили в Книгу рекордов России

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В Книгу рекордов России попал геолог из Нового Уренгоя Равиль Хакимов. Он показал наибольшее количество берпи с подтягиванием за час, выполнив 486 повторений. Кроме того, за 12 часов он сделал 3637 аналогичных чередующихся комбинаций. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» .

Год назад Хакимов подал заявку на три новых мировых рекорда в классическом подтягивании. Он направил отснятый материал в Книгу рекордов Гиннесса, но из-за политической ситуации в мире аккаунт российского спортсмена заблокировали на сайте сборника мировых достижений.

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«В принципе, какое-то огорчение было, но это временное огорчение. В первую очередь я доказал себе. В течение восьми часов мне удалось подтянуться 4311 раз, 6072 — за 12 часов и за 24 часа удалось подтянуться 7902 раза», — поделился Хакимов.