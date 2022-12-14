14 декабря 2022, 18:45
Ямальский этнобиатлон станет российским видом спорта
Российский реестр видов спорта пополнится ямальским этнобиатлоном в 2023 году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Состязание подразумевает бег на охотничьих лыжах и метание тынзяна на хорей. Этнобиатлон придумала семья Зарко из Тарко-Сале. Впервые соревнования по этому виду спорта состоялись в 2018 году.
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«Есть определенный порядок включения этнобиатлона во всероссийский реестр видов спорта. <…> Мы эту работу ведем, и где-то в середине следующего года он должен в нем появиться как отдельный вид», — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту региона Андрей Масанов.
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