Спорт 14 декабря 2022, 18:45 Ямальский этнобиатлон станет российским видом спорта

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Российский реестр видов спорта пополнится ямальским этнобиатлоном в 2023 году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Состязание подразумевает бег на охотничьих лыжах и метание тынзяна на хорей. Этнобиатлон придумала семья Зарко из Тарко-Сале. Впервые соревнования по этому виду спорта состоялись в 2018 году.

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«Есть определенный порядок включения этнобиатлона во всероссийский реестр видов спорта. <…> Мы эту работу ведем, и где-то в середине следующего года он должен в нем появиться как отдельный вид», — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту региона Андрей Масанов.

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