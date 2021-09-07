Ямальские школьники поучаствуют во всероссийских спортивных состязаниях

Школьники Ямала отправились на Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Состязания проходят в детских лагерях «Смена» и «Орленок», сообщило ИА «Север-Пресс».

В «Президентских спортивных играх» примет участие команда средней образовательный школы № 11 Нового Уренгоя. Дети посоревнуются в беге на дистанциях 60 и 80 метров, а также в метании мяча и прыжках в длину.

На «Президентские состязания» отправится команда из Салехарда. Юные спортсмены посоревнуются в спортивном многоборье и эстафетном беге.