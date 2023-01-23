Спорт 23 января 2023, 21:02 Ямал примет II Всероссийские арктические игры

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С 9 марта по 3 апреля в ЯНАО состоятся II Всероссийские арктические игры. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

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Состязания пройдут в Салехарде и Лабытнанги. В них могут принять участие спортсмены в возрасте от 11 до 19 лет из таких российских регионов Арктической зоны, как Архангельская и Мурманская области, Красноярский край, ЯНАО, Чукотский и Ненецкий округа, Якутия, Карелия и республика Коми.