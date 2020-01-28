Якушеву было бы интересно посмотреть на новую «молодежку» в деле
Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион рассказал о своем отношении к новому составу национальной сборной России для участия в третьем этапе Евротура — Шведских играх, написала «Газета.ru».
Знаменитый хоккеист считает, что наставник команды Валерий Брагин поможет молодым спортсменам с адаптацией.
Якушев заявил, что в сборной много новичков, но каждый из них заслужил там находиться. Он также сказал, что ему интересно, смогут ли проявить себя недавние игроки молодежной сборной на уровне национальной команды.