Ягудин заступился за Самодурову в Instagram

Девушка выложила в своем аккаунте новую фотографию, на которой она держит в руках коньки. Один из подписчиков написал в комментариях: «Я же говорил, что ты больше ничего не выиграешь».

Юная фигуристка ответила сухо и коротко. Она поблагодарила обидчика и сказала, что такие слова приятно читать.

Российский тренер предположил заговор против фигуристок Подробнее

А вот Ягудин вступился за девушку и оставил гневный комментарий: «Странно, что ты, дебил, здесь, а не у меня на странице! У меня скопление таких м...в, как вы! Жду!».

Тогда Самодурова попросила чемпиона не вести себя так же, как тот подписчик. «Зачем так грубо, Леша?» — написала фигуристка.

В 2019 году Самодурова получила титул чемпионки Европы. А в 2018-м она стала бронзовым призером этапа Гран-при «Скейт Америка».