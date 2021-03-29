Ягудин подвел итоги чемпионата мира, особенно выделив женщин сборной

Фигурист Алексей Ягудин подвел итоги выступления российских спортсменов на чемпионате мира в Стокгольме. По его словам, российское женское одиночное катание «рулит».

По мнению олимпийского чемпиона, и у мужчин со временем получится показывать достойный результат.

«Этери Георгиевна Тутберидзе работает ведь не просто так: я знаю, что у нее много хороших юниоров-мальчиков. Просто нужно немножко потерпеть», — привели слова Ягудина на Sport24.

Чеприонат закончился полной победой сборной России, которая завоевала во время проведения турнира шесть медалей, три из которых оказались наивысшей пробы. Три призовых места получили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова за женское одиночное катание. Золото и бронзу вручили в спортивных парах, где катались Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Первыми оказались мы и за танцы на льду: награду получили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Среди мужчин наилучший результат оказался у Михаила Коляды, он занял пятое место. «Мужики подтянутся», заметил Ягудин, чьи слова привела «Газета.ru».