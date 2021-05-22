Ягудин объяснил разницу между оправданной жестокостью и абьюзом в большом спорте

Разницу между обычной строгостью и настоящим насилием в большом спорте объяснил олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Он также упомянул, нужно ли делиться с широкой общественностью фактами абьюза.

Своим мнением спортсмен поделился на съемках мини-сериала о фигурном катании «Последний аксель», в котором поднимается тема абьюза и домашнего насилия. Об этом сообщил «Ридус».

По поводу абьюза в фигурном катании Ягудину было неудобно говорить, потому что он сам никогда с ним не сталкивался.

«Никогда такого не было. Есть более требовательные тренеры и менее требовательные. Это — да. Что, говорить, что Татьяна Анатольевна (Тарасова — прим. ред.) мягкий тренер? Нет, она просто знающий и требовательный тренер, знающий свое дело», — отметил Ягудин.

Он посоветовал внимательнее смотреть на происходящее: есть оправданная жесткость, а есть жесткость. По мнению олимпийского чемпиона, русские просто романтики внутри. Жители России — не азиаты, у которых все расписано по секундам, они другие — креативные. Однако в спорте нужен жесткий подход, чтобы наладить дисциплину и работу.

Ягудин впервые увидел факты настоящего насилия в спорте только на видеороликах в Сети.

«Но конкретно я только на YouTube видел пару моментов, там, где тренер фигуристку, маленькую девочку, куда-то бросал, руки ей выкручивал. Но мне кажется, это есть везде, но в фигурном катании я это первый раз встретил, и то на просторах интернета», — сказал чемпион.

По его мнению, тему абьюза и насилия нужно обсуждать очень аккуратно. Причем неважно где — в печатных СМИ, телепрограммах, игровом кино, роликах в интернете. Все, кто производит такой контент, несут большую ответственность перед зрителями.

Об абьюзе говорить надо, отметил Ягудин. Тем не менее каждый раз это нужно делать так, чтобы потребитель информации четко понимал, что это плохо.

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