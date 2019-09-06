  • «Я жду их на футбольном поле». Колосков — об освобождении Мамаева и Кокорина по УДО

    06 сентября 2019, 13:31

    Артур Блянихов

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина освободят по УДО.

    Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

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    Колоскова не удивило решение суда, поскольку спортсмены вели себя достойно, находясь в заключении. Кроме того, по словам президента РФС, оба футболиста осознали свое недостойное поведение, а произошедшее стало для них полезным уроком. Колосков добавил, что и Кокорина, и Мамаева, ждут в клубах и рассчитывают на них.

    «Я жду их на футбольном поле», — подытожил Колосков.

    Уточняется, что футболисты выйдут на свободу в течение десяти дней, когда в законную силу вступит решение суда, принятое сегодня.

    Они находятся в колонии с четвертого июля. Их осудили после драки в центре Москвы осенью прошлого года. В потасовке также приняли участие друг Мамаева Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл. Братьев приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы. В свою очередь Мамаев и Протасовицкий получили на месяц меньше.