Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Подробнее

Колоскова не удивило решение суда, поскольку спортсмены вели себя достойно, находясь в заключении. Кроме того, по словам президента РФС, оба футболиста осознали свое недостойное поведение, а произошедшее стало для них полезным уроком. Колосков добавил, что и Кокорина, и Мамаева, ждут в клубах и рассчитывают на них.

«Я жду их на футбольном поле», — подытожил Колосков.

Уточняется, что футболисты выйдут на свободу в течение десяти дней, когда в законную силу вступит решение суда, принятое сегодня.

Они находятся в колонии с четвертого июля. Их осудили после драки в центре Москвы осенью прошлого года. В потасовке также приняли участие друг Мамаева Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл. Братьев приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы. В свою очередь Мамаев и Протасовицкий получили на месяц меньше.