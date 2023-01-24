Спорт 24 января 2023, 23:27 «Я вообще не понимаю, зачем ему возвращаться в РПЛ». Слуцкий — о будущем Кокорина

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Экс-наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что не видит смысла в возвращении бомбардира Александра Кокорина в Российскую премьер-лигу. Тренера процитировал RT.

По словам Слуцкого, Кокорин может продолжать карьеру в Европе, пока он не принадлежит кипрскому клуба «Арис», за который он выступает на правах аренды. Специалист заметил, что футболист хорошо заработал, и таких денег в российском футболе сегодня просто не существует.

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В текущем сезоне Кокорину удалось забить шесть голов и отметиться шестью результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра. Он перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины» в начале сентября.