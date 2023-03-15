15 марта 2023, 13:45
«Я вижу хорошее будущее». Кремлев — о развитии женского бокса
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обсудил с РИА «Новости» перспективы развития женского бокса.
«Я вижу хорошее будущее. Каждый год больше, сильнее становится развитие женского бокса. И мы будем это поддерживать, развивать», — цитирует Кремлева RT.
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В Нью-Дели 15 марта стартует чемпионат мира по боксу среди женщин. До соревнований допустили представителей России и Белоруссии. Им разрешили выступать под флагами своих стран. В случае их победы будут звучать национальные гимны.
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