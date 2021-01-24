«Я в шоке»: тренер сборной Норвегии высказался о поведении Большунова на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов сбил с ног финна Йона Мяки на этапе Кубка мира. Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум заявил, что его шокировало поведение спортсмена.

«Я в шоке от такого поведения. У нас лыжные гонки, а не бои без правил. Никогда такого не видел в нашем виде спорта. Надеюсь, больше не увижу. Нападение на людей должно иметь последствия», — привел слова тренера NRK.

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен отметил, что Большунов позволил себе слишком много. Он добавил, что россиянину следует «немного успокоиться, пройтись и подышать». Другой норвежец, Пол Гульберг, назвал поведение спортсмена недопустимым.

«Ему помешали на финише, но то, что случилось потом, совершенно непозволительно. Я в шоке. Даже не верю, что такое произошло», — заявил он.

По итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти российская команда финишировала четвертой. После завершения гонки Большунов специально сбил с ног финского лыжника Йона Мяки. На заключительном этапе финн обогнал россиянина. В итоге сборную России дисквалифицировали. Бронза досталась другой российской команде.