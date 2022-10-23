«Я в шоке, пацаны». Блогер Хасбик отреагировал на поражение Петра Яна на турнире UFC | 360°

Спорт 23 октября 2022, 00:31 «Я в шоке, пацаны». Блогер Хасбик отреагировал на поражение Петра Яна на турнире UFC Блогер Хасбик высказался о поражении бойца Петра Яна на турнире UFC Публичное достояние

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Популярный блогер Хасбулла Магомедов прокомментировал итоги боя россиянина Петра Яна и американца Шона О’Мэлли. Свое негодование Хасбик выразил в своем Telegram-канале.

Блогер находится на турнире UFC 280, который проходит в Абу-Даби. Он отметил, что российского спортсмена засудили.

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«Просто я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, жи есть. Отвечаю», — высказался Хасбик.

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Несколько часов назад Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей: 29-28 — Ян, 29-28 — О’Мэлли, 29-28 — О’Мэлли.

Российский спортсмен Ислам Махачев одержал победу в поединке с Чарльзом Оливейра. Боец из Махачкалы стал обладателем чемпионского пояса и вернул его в Россию впервые после ухода Хабиба Нурмагомедова.