«Я устал»: Нурмагомедов призвал не ждать своего возвращения в MMA

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры не планирует возвращаться в октагон. Также он заявил, что не будет комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о бое со спортсменом «Ахмата».

«Вопросы о возвращении никогда не закончится. Они всегда будут актуальными. Моего возвращения лучше не ждать, так как ждать придется долго. Вообще неинтересно. Зачем мне бороться? Я устал», — процитировало Нурмагомедова РИА «Новости».

По словам спортсмена, он борется на тренировках, а выходить на арену ему стало неинтересно. Он отметил, что ему нечего доказывать и незачем самоутверждаться. Еще Нурмагомедов ответил на вопрос о высказывании Кадырова.

«Неинтересно комментировать. У каждого человека есть свое мнение. Какие эмоции были, когда прочитал это? Весь мир меня обсуждает. Это вам, кто не сталкивался с этим [когда про вас пишут], кажется, что нужно так или не так реагировать. У каждого человека свое мнение» — заявил боец.

Ранее Кадыров предложил заплатить любые деньги, чтобы Нурмагомедов сразился со спортсменом из клуба «Ахмат». По мнению главы Чечни, российский боец является проектом американской спортивной организации UFC.