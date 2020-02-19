«Я справлюсь»: Сотникова рассказала о своем самочувствии после операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая накануне попала в больницу, сообщила, что ее прооперировали и сейчас с ней все хорошо.

«Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Также Сотникова поблагодарила своих поклонников за беспокойство о ее здоровье. Пользователи в ответ пожелали девушке скорейшего выздоровления.

Накануне вечером стало известно, что 23-летняя Сотникова попала больницу № 67 имени Ворохобова в Москве. Осведомленный источник рассказал «360», что у спортсменки диагностировали остеохондроз. По данным СМИ, она находилась в отделении первой нейрохирургии. Менеджер спортсменки никак не комментировал ситуацию. Официальных сообщений о диагнозе фигуристки также не было.