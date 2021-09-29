«Я счастлив»: Месси забил первый гол за ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил свой первый гол, играя в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). После игры спортсмен признался, что был счастлив.

«Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе. Я адаптируюсь к новой команде», — сказал Месси. Его слова привели на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

По словам аргентинца, команда «Манчестер Сити» показала себя в качестве отличного соперника. Футболист отметил, что победа для его команды была особенно важна после ничьей с «Брюгге». Игра ПСЖ и «Манчестер Сити» проходила в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Месси удалось забить мяч во втором тайме матча. Спортсмен принес победу своей команде, установив окончательный счет игры — 2:0. Первый гол забил полузащитник парижан Идрисс Гей. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лионель Месси в начале августа перешел в ПСЖ из «Барселоны». Контракт футболиста рассчитан на два года. При этом действие документа могут продлить еще на один сезон.