16 июня 2023, 08:47
«Я просто соблюдаю правила». Теннисист Медведев — о выступлениях без флага России
Теннисист Медведев рассказал, почему согласился выступать без российского флага
Российский теннисист Даниил Медведев выразил благодарность Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за возможность участвовать в соревнованиях. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию Tribuna.com.
Спортсмен также ответил на вопрос журналистов, о том каково ему играть на международных турнирах без российского флага. По его словам, он просто просто соблюдает установленные правила, поскольку хочет и дальше выступать на кортах.
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«Я просто соблюдаю правила. Я их понимаю, и потому просто признателен, что могу продолжать играть», — сказал Медведев.
Накануне Медведев уступил французу Адриану Маннарино во втором круге турнира в Хертогенбосхе.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался выступать под нейтральным флагом и отклонил приглашение FIDE участвовать в Кубке мира. Свою позицию шахматист объяснил принципами. Он отметил, что не понимает, как можно представлять свою страну на международных соревнованиях без флага и гимна России. Гроссмейстер подчеркнул, что пока российских спортсменов полностью не восстановят в правах, он не вернется к турниру.
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