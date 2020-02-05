По данным издания, Овечкин забил в этом сезоне 40 шайб. В последнем матче против «Лос-Анджелес Кингз» он исполнил хет-трик и вышел на первое место среди снайперов НХЛ.

«Я просто продолжаю играть в хоккей <…>. Я просто делаю свою работу», — подчеркнул спортсмен, отвечая на вопрос корреспондента «восхищает ли он сам себя такой игрой».

В субботу «Вашингтон Кэпиталз» встретится в домашнем матче с «Филадельфией». Если Овечкин забросит в этой игре две шайбы, то достигнет рекордной отметки в 700 голов.

«Тут по заказу не забьешь <…>. Но если ты будешь слишком много об этом думать, то ничего не сделаешь», — заметил хоккеист.