    05 февраля 2020, 15:32

    «Я просто делаю свою работу». Овечкин — о хет-трике в матче с «Лос-Анджелес Кингз»

    Артур Блянихов

    Бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался «Матч ТВ», что после успешно проведенной игры старается не терять концентрацию, чтобы не размениваться на эмоции.

    По данным издания, Овечкин забил в этом сезоне 40 шайб. В последнем матче против «Лос-Анджелес Кингз» он исполнил хет-трик и вышел на первое место среди снайперов НХЛ.

    «Я просто продолжаю играть в хоккей <…>. Я просто делаю свою работу», — подчеркнул спортсмен, отвечая на вопрос корреспондента «восхищает ли он сам себя такой игрой».

    В субботу «Вашингтон Кэпиталз» встретится в домашнем матче с «Филадельфией». Если Овечкин забросит в этой игре две шайбы, то достигнет рекордной отметки в 700 голов.

    «Тут по заказу не забьешь <…>. Но если ты будешь слишком много об этом думать, то ничего не сделаешь», — заметил хоккеист.