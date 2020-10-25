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    25 октября 2020, 01:32

    «Я продолжу». Макгрегор отреагировал на решение Хабиба завершить карьеру

    Кирилл Фролов

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор отреагировал на заявление Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры в UFC. Макгрегор продолжит выходить в октагон.
    «Я продолжу». Макгрегор отреагировал на решение Хабиба завершить карьеру

    «Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу [карьеру]. Еще раз уважение и соболезнование из-за утраты отца. С уважением, Макгрегоры», — написал ирландский спортсмен в Twitter.

    Вечером 24 октября Нурмагомедов в третий раз отстоял чемпионский титул в легком весе. Он победил американца Джастина Гэйджи во втором раунде, применив удушающий прием — треугольник.

    После этого Хабиб расплакался и объявил о завершении карьеры. Свою победу россиянин посвятил отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который умер этим летом из-за последствий коронавируса.

    «Я просто хотел стать чемпионом вместе с отцом. А потом на меня обрушилось это горе», — сказал спортсмен, поблагодарив фанатов.

    Бой прошел в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.