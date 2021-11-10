«Я поставил точку»: Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в сборной

Вопрос возвращения нападающего петербургского «Зенита» и бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы закрыт. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

На вопрос журналиста: «Вопрос с Дзюбой закрыт?» — Карпин отреагировал бурно.

«Если бы я вам сказал об этом месяц назад, вы бы поставили точку? Я поставил точку, а вы как хотите. Хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы», — привел слова главного тренера сборной России «Спорт-Экспресс».

Валерий Карпин вызывал Артема Дзюбу на проходящие в октябре матчи квалификационного турнира чемпионата мира, но спортсмен отказался. Форвард «Зенита» объяснил, что пока не набрал нужную форму. При этом футболист говорил, что его отсутствие в сборной не означает того, что его выходы за национальную команду закончились.

В отборочном турнире на чемпионат мира сборной России предстоит провести два заключительных матча. С командой Кипра футболисты встретятся в ближайший четверг, 11 ноября, на стадионе в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 14 ноября, сборная отправится в Сплит, чтобы сыграть с командой Хорватии. На сегодняшний день сборная России лидирует в своей группе. В последних решающих встречах Артем Дзюба участвовать не будет.