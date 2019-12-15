«Я очень волновалась»: Загитова прояснила ситуацию с приостановкой карьеры

«Я не планирую останавливаться и тем более „уходить“. Ни о каком „уходе“ или „завершении“ я даже не думаю», — написала Загитова. Спортсменка добавила, что во время интервью Первому каналу, после которого она приостановила карьеру, волновалась, поэтому не смогла как следует все объяснить.

«Я продолжаю свой „фигурный“ путь с поддержкой моих тренеров», — подытожила фигуристка. Свой пост она опубликовала на трех языках: русском, английском и японском.

Ранее в эфире Первого канала Загитова заявила о приостановке карьеры. Она отметила, что не будет участвовать в чемпионате России в Красноярске и не претендует на чемпионат Европы или мира без отбора.